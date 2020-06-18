Трамп обозвал своего экс-советника Болтона «обозленным скучным дураком»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал готовящуюся к выходу книгу своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона.

По словам Трампа, книга состоит из «лжи и фальшивых историй».

«Он говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Был некомпетентен, подвергнут остракизму и без сожаления выброшен. Остолоп!» – написал Трамп.

Накануне Белый дом подал иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров.

Ранее газета The New York Times писала, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника Джо Байдена.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента.

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