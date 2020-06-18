Германия обвинила Россию в заказном убийстве в Берлине

Подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В сообщении, размещенном на сайте ведомства, указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской Республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии», – указывается в документе.

В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.

Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. В Германию он въехал по фальшивым документам.

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом «бандитских разборок».

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