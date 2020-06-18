Астрономы обнаружили на Марсе необычное зеленое свечение
В атмосфере Марса астрономы обнаружили дневное свечение – феномен, существование которого было предсказано еще в 1979 году.
«Наличие такого излучения на Марсе было предсказано около 40 лет назад, и теперь, благодаря ExoMars Trace Gas Orbiter, мы наконец-то его обнаружили», – говорит астроном Жан-Клод Жерар, руководитель нового исследования.
По словам ученых, самое сильное зеленое свечение в видимом человеческому глазу и ультрафиолетовом диапазоне наблюдалось на высоте около 80 км и варьировалось по интенсивности в зависимости от расстояния между Марсом и Солнцем, сообщает Sci-News.
Когда специалисты решили смоделировать процесс, вызывающий это свечение, они поняли, что оно сильно напоминает небесное свечение Земли. Когда солнечная радиация проникает в атмосферу Марса, она расщепляет двуокись углерода на угарный газ и кислород. Именно атомы кислорода и придают свечению зеленый оттенок.
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