Киев и девять областей не соответствуют критериям для ослабления карантина
Самая сложная ситуация в Закарпатской области, которая не соответствует сразу двум показателям для ослабления карантина.
По состоянию на 20 июня Киев и девять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу.
Указано, что в этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой.
Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:
- Киев – 13,95;
- Винницкая область – 16,71;
- Волынская область – 37,72;
- Житомирская область – 16,32;
- Закарпатская область – 38,77;
- Ивано-Франковская область – 20,91;
- Львовская область – 40,66;
- Ровенская область – 41,55;
- Тернопольская область – 23,12;
- Черновицкая область – 44,27.
При этом Закарпатская область превышает показатель загруженности больничных коек – 56,93%.
По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.
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