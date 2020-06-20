Киев и девять областей не соответствуют критериям для ослабления карантина

Самая сложная ситуация в Закарпатской области, которая не соответствует сразу двум показателям для ослабления карантина.

По состоянию на 20 июня Киев и девять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу.

Указано, что в этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

Киев – 13,95;

Винницкая область – 16,71;

Волынская область – 37,72;

Житомирская область – 16,32;

Закарпатская область – 38,77;

Ивано-Франковская область – 20,91;

Львовская область – 40,66;

Ровенская область – 41,55;

Тернопольская область – 23,12;

Черновицкая область – 44,27.

При этом Закарпатская область превышает показатель загруженности больничных коек – 56,93%.

По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.

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