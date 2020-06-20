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12:00 20 Июня 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Киев и девять областей не соответствуют критериям для ослабления карантина

Самая сложная ситуация в Закарпатской области, которая не соответствует сразу двум показателям для ослабления карантина.

По состоянию на 20 июня Киев и девять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу.

Указано, что в этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен сразу в четырех областях – в Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой.

Превышение показателя инцидентности в регионах Украины:

  • Киев – 13,95;
  • Винницкая область – 16,71;
  • Волынская область – 37,72;
  • Житомирская область – 16,32;
  • Закарпатская область – 38,77;
  • Ивано-Франковская область – 20,91;
  • Львовская область – 40,66;
  • Ровенская область – 41,55;
  • Тернопольская область – 23,12;
  • Черновицкая область – 44,27.

При этом Закарпатская область превышает показатель загруженности больничных коек – 56,93%.

По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.

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Тэги: карантин, covid-19

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