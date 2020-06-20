Вооруженный конфликт на границе Индии и Китая – быть войне?

Китай обвиняет Индию в намеренной провокации.

Китай и Индия обменялись взаимными обвинениями после вооруженного конфликта в спорном пограничном районе в Гималаях. В результате перестрелки между индийскими и китайскими военными потери понесли обе стороны.

В субботу в правительстве Индии обвинили Китай в якобы намерениях построить сооружения на так называемой линии фактического контроля, которая разграничивает этот спорный пограничный район. Индийский премьер Нарендра Моди пообещал не допустить никаких односторонних изменений на спорной границе.

Со своей стороны в Министерстве иностранных дел Китая обвинили военнослужащих в Индии якобы намеренной провокации в приграничном районе.

Отношения между Китаем и Индией обострились в конце апреля после вторжения китайский военных на спорную территорию. Территориальный спор между Китаем и Индией длится еще с 1947 года. В 1962 году между странами произошла пограничная война, в ходе которой Китай получил контроль над территорией вблизи Тибета.