Взрыв в киевском доме разрушил 16 квартир

Более 120 жильцов двух подъездов отселили. Спасатели продолжают разбор завалов – судьба двух человек неизвестна.

В результате взрыва в доме на Позняках в Киеве разрушены 16 квартир, еще 40 – повреждены, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 22 июня.

«Повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж», – говорится в сообщении.

На данный момент известно о трех погибших: две женщины 1943 и 1974 года и мужчина 1991 года рождения), 5 человек травмированы. Судьба двух человек неизвестна.

Спасатели с кинологами провели разведку завала на наличие живых людей, укрепили межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи и разобрали завал с 6 по 5 этажи. Сейчас продолжают разбирать завал на 4 этаже.

52 жителей поврежденного подъезда разместили в школе-интернате №12 и общежитии Укрзализныци, организовали питание.

Жителям близлежащего подъезда №5, где зарегистрирован 71 человек, в сопровождении спасателей разрешили забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости. Им также предложили расселиться в школе-интернате №12.

Как пишет в Facebook журналист Виталий Тысячный, взрыв произошел в квартире пенсионерки, откуда за несколько дней до инцидента был слышен запах газа.

«Поговорил с жителями подъезда. По их словам, в квартире жила бабушка. Любила голубей, кормила их. Последние несколько дней (как говорят соседи) воняло у нее из квартиры газом. Вызывали службу, а та игнорировала. В итоге бабушка, похоже, не почувствовала газ и включила комфорку. От взрывной волны ее выкинуло на улицу. Десятки людей оказались на улице», – сообщил Тысячный.

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