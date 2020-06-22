В курортной Одессе усилен карантин
Одесса усилила ограничения в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.
Соответствующее решение приняла Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в протоколе №24 от 20 июня.
Согласно протоколу, данное усиление ограничений начинает действовать с понедельника, 22 июня.
В частности, в Одессе запретят работать заведениям оздоровления и отдыха детей и проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров и находится на улице без документов.
Также ограничивается количество людей, которые могут находиться в общественном транспорте до количества сидячих мест, перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать их использование, для разгрузки транспорта в час пик комиссия рекомендовала субъектам хозяйствования изменить график работы.
Предлагается начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.
Одесские рестораны должны обеспечить 1,5-метровое расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить такое же расстояние между шезлонгами.
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