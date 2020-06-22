На закарпатье не хватает мест для больных COVID-19

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, поэтому увеличилось число людей, нуждающихся в госпитализации и реанимации.

Больницы Закарпатья, принимающие больных коронавирусом, переполнены. Об этом заявил главврач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк на брифинге в понедельник, 22 июня.

«Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии», – сказал Поляк.

По его словам, COVID-19 требует продолжительного времени на лечение – около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.

Такая ситуация наблюдается не только в областном центре, но и по всей области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах, больницы в которых также переполнены.

«Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных – то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. … За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации», – добавил медик.

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