Тищенко посылал помощника не только за водой и лимонами, – блогер Хурсин

Глава партии «Слуга народа» в Киеве Николай Тищенко поступил, как человек, киевлянин и как по-настоящему народный депутат, в отличии от своих коллег, которые теперь его нещадно критикуют.

Так блогер Евгений Хурсин в своїм Телеграмм-канале прокомментировал вчерашнее появление на месте трагедии на Позняках в Киеве кандидата на пост мэра столицы.

Прочитав множество негатива по поводу появления на месте аварии главы партии «Слуга народа» в Киеве Николая Тищенко, блогер Евгений Хурсин решил разобраться в том, был ли это пиар нардепа или же человеческое стремление помочь пострадавшим.

«Да, Тищенко прибыл на место аварии практически одновременно с Кличко и министром Аваковым. Да он действительно делал фото, потом стрим для своего Инстаграмма. Это естественно – все хотели знать, что там происходит, и он давал людям информацию. Да, он действительно посылал помощника за водой и лимонами, по просьбе врачей. Но не только за этим, а ещё за льдом, одноразовыми салфетками и стаканами, продуктами и медикаментами. Да, он общался со многими пострадавшими, предлагал им свою помощь», – рассказывает блогер в своём посте.

Он акцентирует внимание на том, что в отличии от недоступного Кличко, Тищенко был открыт к общению с пострадавшими и позитивно влиял на ускорение работы на месте происшествия.

«На этом фото хорошо видно, как пострадавшие люди общаются с Тищенко, рядом находится в окружении охраны, менее доступный для людей мэр Кличко. А напротив него известный свободовец, крикливый и хвостатый экс-депутат Мирошниченко. Да, Тищенко участвовал в налаживании коммуникации между мчс-никами, полицией, представителями городских властей и пострадавшими. Помогло ли это быстрее действовать всем службам? Безусловно. Одно только нахождение на месте депутата парламента, да ещё от партии власти заставляло всех работать интенсивнее, ответственнее и более слажено», – пишет Хурсин в своем посте.

Из собственных источников блогеру стало известно, что Тищенко находился недалеко от места аварии и сразу приехал туда, как только узнал о случившемся. А то, что нардепу вменяют пиар на беде людей – это колкости оппонентов, на которые ему не стоит обращать внимание.

«Приехал он утром и находился на месте почти до 16.00, а потом он… поехал в интернат, куда временно заселили людей из аварийного дома, чтобы лично проконтролировать как их разместили, узнать потребности о медикаментах и продуктах, чтобы дальше помогать. Уже даже не важно, станет Тищенко мэром или нет. Будет ли он вообще баллотироваться. Но точно понятно, что в этой ситуации он поступил как Человек, как Киевлянин и как по-настоящему Народный депутат. В отличии от многих своих коллег, которые его нещадно теперь критикуют. Впрочем, практически никто из них на месте не был, даже морально не поддержав попавших в тяжёлую беду людей. Думаю, ему не стоит обращать внимание на колкости своих коллег и оппонентов. Тут Николаю однозначно респект. Все правильно сделал», – подытожил Хурсин.