В Харькове на открытии медучреждения для коронавирусных больных избили двух полицейких

Двое полицейских получили телесные повреждения в результате конфликта на акции протеста против открытия диспансера для приема граждан с коронавирусом в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

Отмечается, что в понедельник в 09:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью.

«Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой – ушиб голени», – говорится в сообщении.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.