Верховный лама Тувы заразился коронавирусом и умер

Джампел Лодой был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.

Верховному ламе не было и 45 лет.

О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому.

Родственники верховного ламы рассказывали, что он строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.

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