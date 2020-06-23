Верховный лама Тувы заразился коронавирусом и умер
Джампел Лодой был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.
Верховному ламе не было и 45 лет.
О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому.
Родственники верховного ламы рассказывали, что он строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.
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