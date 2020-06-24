В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram
Слитые данные собираются с помощью встроенной функции во время регистрации в мессенджере. Большинство аккаунтов являются неактуальными.
В даркнете появились личные данные нескольких миллионов пользователей Telegram. Об этом сообщает сайт Код Дурова.
Сообщается, что в файле размером примерно 900 мегабайт содержатся телефонные номера пользователей, ники и уникальные идентификаторы. Точное количество аккаунтов в слитых данных неизвестно.
В компании подтвердили существование данной базы. По словам представителей Telegram, эта информация собирается с помощью встроенной функции импорта контактов во время регистрации. Отмечается, что большинство аккаунтов являются неактуальными.
При этом, 70% аккаунтов в слито базе данных принадлежат пользователями из Ирана, остальные 30% – из России.
Также в компании отметили, что более 84% слитых данных были собраны до середины 2019 года. Именно в конце лета 2019 в компании предприняли дополнительные меры по защите личных данных пользователей.
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