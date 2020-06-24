В Киеве резкий прирост больных COVID-19
С начала пандемии в Киеве уже 4528 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умер 101 человек, 1440 киевлян выздоровели.
За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя. Такие данные озвучил мэр столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня.
«Новости сегодня – опять не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек», – сказал Кличко.
Среди новых больных 60 женщин (от 22 до 70 лет), 31 мужчина (от 19 до 74 лет), 3 девочки (от 1 до 14 лет) и 5 мальчиков (от 1 до 11 лет). Заболели и пять медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (21) и в Оболонском (18) районах.
Всего в Киеве уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 101 человек умер, 1440 киевлян выздоровели, из них 25 человек за минувшие сутки.
Сейчас в столичных больницах находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей. 51 больной – в тяжелом состоянии, один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 33 человека находятся в больницах с подозрением на COVID-19.
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