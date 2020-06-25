Юбилейный Нью-Йоркский марафон отменен из-за коронавируса
Нью-Йоркский марафон был запланирован на 1 ноября, принять участие в нем намеревались свыше 50 тысяч спортсменов.
Нью-Йоркский марафон, одно из самых престижных и прибыльных спортивных мероприятий такого рода, в ноябре отметил бы свое 50-летие, сообщает New York Times.
Нью-Йоркский марафон, маршрут которого пролегает по пяти городским районам и заканчивается в Центральном парке, проводится ежегодно начиная с 1970 года. Он проводился и в 2001 году – через два месяца после террористических атак.
Ранее в США отменили ежегодный Бостонский марафон, который не состоялся впервые за 124 года.
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