Ученые научились уничтожать коронавирус за 25 секунд – опыт можно повторить в домашних условиях

Группа ученых из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснила, как уничтожить новый тип коронавируса Covid-19 за 25 секунд.

По их данным, это можно сделать с помощью ультрафиолетового света, который используется в качестве дезинфицирующего средства против вирусов и бактерий уже более 40 лет.

Отмечается, что убить Covid-19 можно при помощи технологии дальнего ультрафиолетового излучения. Так, американские исследователи в ходе испытаний установили, что при использовании 5 мДж/см2 коронавирусная инфекция уничтожалась на 99% за шесть секунд. В свою очередь при применении ультрафиолета в дозировке 22 мДж/см2 в течение 25 секунд вирус уничтожался полностью.

Исследователи добавили, что для очищения комнаты площадью 15 квадратных метров от инфекции Covid-19 необходима энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт.

По словам исследователей, некоторые осветительные компании разрабатывают приложения с использованием дальнего УФ-излучения, а один производитель осветительных приборов встраивает лампы в обычные светильники. Это дает возможность осветить обширные пространства, такие как комнаты, вагоны метро, ​​вокзалы и другие общественные места, убивая вирусы в воздухе или на поверхностях, которые попадают в поток света.