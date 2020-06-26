Большинство украинцев еще верят, что Зеленский выполнит предвыборные обещания

67% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», считают, что Президент Владимир Зеленский исполнит свои предвыборные обещания.

Только 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на посту Президента Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 32,7% придерживаются мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 30,7% – выполнит меньшую часть, 25,2% – практически не выполнит, 7,9% затруднились ответить.

71,5% считают, что совсем не выполнено обещание по отстранению олигархов от влияния на политику, 70% – по созданию новых рабочих мест, 63% – установлению мира на Востоке Украины, 62% – по борьбе с коррупцией.