В Киевском СИЗО пресечено вымогательство «авторитетов»

Пострадавшие перечисляли деньги на банковские карточки лиц, находившихся на свободе. Суммы могли достигать нескольких десятков тысяч гривен.

В Киевском СИЗО силовики провели обыски в камерах, где содержатся «авторитеты» и по месту жительства лиц, задействованных в схеме вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В течение двух месяцев оперативники осуществляли документирование действий преступной группы, занимавшейся «выбиванием» денег из арестованных и осужденных Киевского СИЗО.

Правоохранителям удалось установить непосредственных организаторов, их сообщников и задокументировать факты противоправной деятельности.

В ходе следствия выяснилось, что двое криминальных авторитетов, 1982 и 1985 рождения, организовали «схему» собственного обогащения за счет лиц, находящихся в учреждении. Если те хотели спокойно там находиться, должны были платить определенную сумму денег.

В случае отказа – создавались условия и применялись «методы убеждения», после которых осужденные соглашались на требования «авторитетов».

Деньги перечисляли на банковские карточки подконтрольных лиц, находившихся на свободе. Полученные на карточки средства передавали подозреваемым. Суммы за «спокойствие» могли достигать нескольких десятков тысяч гривен.

В частности, задокументирован факт вымогательства с осужденного 50 тысяч гривен и перечисление средств на указанную криминальными авторитетами банковскую карточку.

Полицейские изъяли часть средств, наркотические средства, мобильные телефоны и банковские карточки.

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