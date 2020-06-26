Лукашенко хочет за два года поменять Конституцию Беларуси
Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными.
- Конституция – основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать, – заявил Лукашенко.
По словам президента Беларуси, местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте им виднее». Вероятно, речь идет о белорусской модели децентрализации и возможной территориально-административной реформею
В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года – это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны.
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