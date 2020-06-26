НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:31 26 Июня 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Помощник президента Трампа «крышует» застройку поймы реки Ирпень

Стало известно, что строительство жилого комплекса «Синергия Сити» в Ирпене «крышует» помощник президента Трампа. Этот новострой возле реки Ирпень принадлежит депутату Ирпенского городского совета Игорю Оверко.

Строительство расположено за пределами города и возле реки, из-за места расположения стройку часто инспектировали контролирующие ведомства.  В частности, государственная архитектурно-строительная инспекция активно проверяла «Синергию Сити» в 2019 и 2020 годах. Но компании постоянно удавалось доказывать свою правоту в судах.

Недавно в этом деле всплыли новые факты: сотрудники ГАСИ сообщили, что помощник президента Трампа лично звонил и.о. председателя ДАБИ Елене Костенко с требованием не отменять разрешение на строительство. И в самом деле – никто так и не смог отменить строительство, оно продолжается. На территории комплекса даже начали строить школу.

Эксперты также связывают влияние Трампа с тем, что Кабмин Украины в этом году решил ликвидировать Государственную архитектурно-строительная инспекцию. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это делается для устранения коррупции. ГАСИ – один из самых коррумпированных госорганов в Украине, сходятся во мнении топ-чиновники, сообщает «Лига Бизнес».

В результате, сейчас никто не может проверить стройку Игоря Оверка в Ирпене. Очевидно, что в этом замешаны влиятельные люди. Не исключено, что они из окружения Трампа. Также раньше сообщалось, что эту же стройку «крышует» помощник президента Зеленского, а также помощник президента Макрона.

Источник:

Новости по теме

После твита «Жизни белых не имеют значения» сотрудницу Кембриджа повысили до профессора

Руководство Кембриджского университета решило поддержать свою сотрудницу, написавшую в Твиттере «White Lives Don’t Matter» (Жизни белых не имеют значения), а также повысить ее до профессора.

У Ефремова случился сердечный приступ

Российский актер ночью пережил сердечный приступ, однако вызвать врачей не захотел. Адвокату он заявил, что «ему ничего не хочется».

В Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте

Водитель пытался скрыться, но его автомобиль остановился из-за затора, созданного другими машинами.

Новости | Слоты
Новости | Слоты