После запуска ракеты сепаратисты предположили, что сбили украинский военный самолет, свидетельствует из их переговоров.

В окружном суде Гааги по делу о крушении майлазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что самолет сбили сепаратисты из зенитного ракетного комплекса Бук, пишет NRC 27 июня.

Согласно опубликованным записям, после запуска ракеты сепаратисты предположили, что сбили украинский военный самолет. В частности, об этом говорили подозреваемые Леонид Харченко и Сергей Дубинский, отмечает издание.

Последний звонил еще одному фигуранту дела, Олегу Пулатову, и спросил о запуске ракеты. Уточняется, что в ответ на это Пулатов сказал: «Бук сбил «Сушку».

В прокуратуре отметили, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля 2014 года сепаратисты не сбивали, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты ракеты Бук.

Прокуратура представила новые доказательства в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова прошлой неделе. Защита утверждала, что альтернативные сценарии – такие как возможность того, что MH17 был сбит украинским истребителем – не могут быть исключены.

Однако, по мнению прокуратуры, существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету с Бука, что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

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