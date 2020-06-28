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09:20 28 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В США 26 июня был зарегистрирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса – 45242. Это абсолютный максимум с начала эпидемии.

Новый рекорд зарегистрирован в то время, когда несколько штатов отказались от намерений ослабить карантинные ограничения, сообщает Reuters.

На этой неделе в США фактически ежедневно фиксируют суточные рекорды, максимальные показатели до этого регистрировались в апреле, а затем интенсивность распространения инфекции начала падать.

По подсчетам Associated Press, за последние две недели среднесуточный прирост новых случаев заражения в США увеличился более чем на 50%.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи констатировал, что в ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране очень серьезная.

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Тэги: США, коронавирус, covid-19

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