В США рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В США 26 июня был зарегистрирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса – 45242. Это абсолютный максимум с начала эпидемии.
Новый рекорд зарегистрирован в то время, когда несколько штатов отказались от намерений ослабить карантинные ограничения, сообщает Reuters.
На этой неделе в США фактически ежедневно фиксируют суточные рекорды, максимальные показатели до этого регистрировались в апреле, а затем интенсивность распространения инфекции начала падать.
По подсчетам Associated Press, за последние две недели среднесуточный прирост новых случаев заражения в США увеличился более чем на 50%.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи констатировал, что в ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране очень серьезная.
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