На спутнике Сатурна, возможно, есть жизнь

Орбитальный зонд Cassini принес так много научного материала, что ученые до сих пор продолжают совершать различные открытия.

Новое исследование ученых из Института планетарных наук в Тусоне (штат Аризона) говорит о том, что на северном полюсе Титана, спутника Сатурна, могут быть действующие вулканы, наподобие тех, что есть на Земле.

Авторы исследования Чарльз Вуд и Джэни Радебо утверждают, что странные образования на северном полюсе Титана, замеченные на снимках Cassini, не похожи на обычные приметы поверхности многочисленных лун солнечной системы.

Дюны, а также образования, напоминающие реки и озера, часто встречающиеся на поверхностях лун различных планет, являются результатами атмосферных процессов (если у данного небесного тела есть атмосфера) либо же следами деятельности астероидов и метеоритов. Однако, на Титане все выглядит иначе, и больше похоже на свидетельство вулканической активности.

Если это действительно так, то мы получаем новое подтверждение тому, что у Титана есть подповерхностный океан и внутренний механизмы нагрева. А следовательно, мы получаем и новые аргументы в пользу того, что Титан может быть перспективным местом для поисков внеземной жизни в Солнечной системе.

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