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09:36 28 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На спутнике Сатурна, возможно, есть жизнь

Орбитальный зонд Cassini принес так много научного материала, что ученые до сих пор продолжают совершать различные открытия.

Новое исследование ученых из Института планетарных наук в Тусоне (штат Аризона) говорит о том, что на северном полюсе Титана, спутника Сатурна, могут быть действующие вулканы, наподобие тех, что есть на Земле.

Авторы исследования Чарльз Вуд и Джэни Радебо утверждают, что странные образования на северном полюсе Титана, замеченные на снимках Cassini, не похожи на обычные приметы поверхности многочисленных лун солнечной системы.

Дюны, а также образования, напоминающие реки и озера, часто встречающиеся на поверхностях лун различных планет, являются результатами атмосферных процессов (если у данного небесного тела есть атмосфера) либо же следами деятельности астероидов и метеоритов. Однако, на Титане все выглядит иначе, и больше похоже на свидетельство вулканической активности.

Если это действительно так, то мы получаем новое подтверждение тому, что у Титана есть подповерхностный океан и внутренний механизмы нагрева. А следовательно, мы получаем и новые аргументы в пользу того, что Титан может быть перспективным местом для поисков внеземной жизни в Солнечной системе.

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Тэги: космос, жизнь, спутники Сатурна

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