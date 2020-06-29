Папа Франциск призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине

Из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпат. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста.

«Призываю молиться… также за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они получат Господнее утешение и братскую помощь», – сказал папа римский во время воскресной встречи с верующими.

Понтифик также попросил молиться за успех предстоящей Донорской конференции по Сирии, проводимой Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, и за население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.

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