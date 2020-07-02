Глава НБУ Смолий подал в отставку, его замы остаются

Гривну может «заштормить» из-за заявлений главы Нацбанка.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения стало «систематическое политическое давление».

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь «от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главы возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью НБУ и взаимодействие с другими государственными органами», – заявил Яков Смолий.

Последствиями такого заявления может быть прекращение или значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом. Это значит непрогнозируемое ослабление гривны.

Заместители главы Нацбанка отказались уходить вместе со Смолием.

Не так давно руководитель НБУ утверждал, что намерен отработать всю семилетнюю каденцию, которая должна завершиться лишь в 2025 году.