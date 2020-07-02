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15:30 02 Июля 2020 Просмотров 1142   КомментариевКомментарии

Лукашенко заявил о том, что Беларусь полностью одолела Covid-19

Система здравоохранения выстояла, заявил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что система здравоохранения страны справилась с нагрузкой на фоне пандемии. По мнению Лукашенко, Беларусь фактически одолела коронавирус.
Об этом сообщает Лента.юа

Глава Беларуси считает, что предпринятые правительством действия для недопущения распространения вируса были правильными. По его словам, Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с инфекцией.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», – заявил Лукашенко.

Лукашенко ранее неоднократно приуменьшал угрозу от коронавируса.

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