Глава Офиса Президента прокомментировал идею ввести уголовную ответственность за публикацию прослушивания ТОП-чиновников

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что украинское законодательство должно обеспечить защиту иностранным партнерам от незаконного прослушивания их разговоров с украинскими топ-чиновниками.

Особенно этот вопрос стал актуален на фоне публикаций аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко с вероятным кандидатом в президенты США Джо Байденом.

«Думаю, все понимают, что такая публикация [разговоров] может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами. Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано», — рассказал Ермак НВ.

Для цього на Банковій готові підготувати відповідний законопроект, про що раніше глава ОП повідомив американському виданню Washington Post.

Єрмак уточнив, що поки напрацювань немає, є тільки ідея. Перед написанням проекту закону в оточенні президента Володимира Зеленського мають намір проконсультуватися з експертами.

«Мета цієї ініціативи — прибрати токсичність з іміджу України, перестати асоціюватися з плівками і скандалами. І тут неважливо, публікуються записи для досягнення внутрішніх українських політичних цілей або геополітичних результатів. У будь-якому випадку, є велика загроза для інтересів нашої країни», — уточнив глава ОП.

Він додав, що запропонована ініціатива не буде стосуватися публікації аудіозаписів розмов, які свідчать про злочин вищими посадовими особами України, зокрема корупційних.

Також вона не буде поширюватися на роботу журналістів і не становитиме загрози для свободи слова.