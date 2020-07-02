Оккупация и аннексия части Украины обошлись России в 30 000 000 000 долларов

Недешевое удовольствие – удовлетворять имперские амбиции.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Алексей Резников заявляет, что РФ израсходовала около 30 млрд долларов на временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

- Мы точно знаем, что из бюджета Российской Федерации финансируются зарплаты госслужащим на временно оккупированном Донбассе и в Крыму. По нашим данным, это 1,3 млрд долларов в год на гражданские дела. И, по нашей информации, до 3,7 млрд долларов в год – на военные вопросы. То есть, в среднем 5 млрд долларов в год. За 6 лет можете посчитать цифру, которая сегодня есть, – сказал он на пресс-конференции.

Резников также назвал изменения в Конституцию РФ свидетельством незаконных действий России по отношению к Крыму.