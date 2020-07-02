Военные получили новые БТР

Сейчас выполнено 80% контракта с Министерством обороны. Военным передано 37 из 45 бронемашин, предусмотренных госзаказом.

Укроборонпром передал в ВСУ еще четыре новых бронетранспортера БТР-4Е в рамках госзаказа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна в Facebook.

«Передали украинской армии 4 бронетранспортера БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнено уже 80% контракта с Министерством обороны, военным передано 37 из 45 бронемашин. Все бронемашины укомплектованы пулеметами производства киевского завода Маяк.

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