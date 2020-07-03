На Волыни усилили карантин

Представление об усилении контроля и карантина внесла главный государственный санитарный врач области Наталия Янко.

Карантинные мероприятия Волынской области усиливаются с пятницы, 3 июля, в районах массового отдыха, в том числе у рек и озер. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.

Ограничения касаются прежде всего Шацкого района, где с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские автоперевозки.

Представление об усилении контроля и карантина внесла главный государственный санитарный врач области Наталия Янко.

По ее словам, уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области стабильно высокий, регион занимает четвертое место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, за последние три дня регистрируются превышения по 2 из 4 определенных критериев: коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 растет и составляет 21,3%, 23,1%, 24,1% при рекомендуемом не более 11%.

Превышена также динамика случаев инфицирования, она ежедневно увеличивается: 10,4%, 19,4% и 24,5% при рекомендуемом показателе не более 10%. Средний показатель заболеваемости по области на COVID-19 за последние 7 дней составляет 47 на 100 тыс. населения.

По данным Янко, высокие уровни заболеваемости зафиксированы в Камень-Каширском районе – 93,8 случая заболевания на 100 тыс. населення, Киверцевском – 77,1 и Ратновском – 73,3.

За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе – 60,3 на 100 тыс. населения и в Луцке – 47,8.

По решению облгосадминистрации, на всей территории области будут проверять базы отдыха, площадки для кемпинга, хостелы, санатории, пансионаты.

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Тэги: Волынь, covid-19, каантин