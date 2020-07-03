В Киеве с моста Патона пытался спрыгнуть 20-летний студент
В Киеве 20-летний студент пытался покончить с собой из-за финансовых проблем и сложностей на учебе.
Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, в ночь на 2 июля копы Евгений Атрощенко и Александр Логин получили вызов о ЧП на мосту Патона и отправились на помощь.
«На мосту Патона, за перилами аварийного спуска, они обнаружили мужчину, который пытался покончить с собой. Во время разговора Евгению и Александру удалось завоевать его доверие и успокоить. Инспекторы отвели гражданина в безопасное место. Кроме подавленного психологического состояния, он имел порезы на руках, поэтому инспекторы вызвали медиков и перебинтовали ему руки, – говорится в сообщении.»
С парнем побеседовали и он рассказал, что пошел на отчаянный поступок из-за проблем в учебе и финансах. Студента передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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