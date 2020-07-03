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Главная » Мир » Общество
19:01 03 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Туристы из Украины не смогут попасть в Швецию еще до конца лета

Швеция продлила запрет на въезд для некоторых стран из-за эпидемии COVID-19.

Шведское правительство приняло решение продлить временный запрет на въезд в Евросоюз через Швецию до 31 августа.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Швеции в Украине.

«Решение принято в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Цель запрета на въезд, как и раньше, – снизить распространение вируса SARS-CoV-2 и уменьшить вспышку COVID-19″, – говорится в заявлении.

На сайте правительства Швеции отмечается, что временный запрет на въезд в Швецию граждан стран вне ЕС, Единой экономической зоны и Шенгенской зоны была продолжена с некоторыми более мягкими очертаниями ограничений. В частности, отменено требование о том, что въезд для определенных путешественников должен быть с целью возвращения домой. Это означает, что въезд разрешен для граждан ЕС и лиц, имеющих вид на жительство в Швеции, и членов их семей, независимо от цели поездки. Люди, которые живут в определенных указанных странах, также будут допущены в Швецию. Как и ранее, иностранные граждане с острой необходимостью или функцией в Швеции также могут въезжать в страну. Кроме того, запрет не распространяется на путешественников из 15 стран, которые ЕС внес в «безопасный» список. Также запрет на въезд не распространяется на несколько категорий людей, например: медицинские работники, пограничники, сезонные работники в сельскохозяйственном секторе, люди, путешествующие с целью обучения.

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