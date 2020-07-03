Одному из новых подозреваемых по делу «Изнасилование в Кагарлыке» избрали меру пресечения
Полицейского отправили под круглосуточный домашний арест
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения третьему подозреваемому полицейскому по делу об изнасиловании в Кагарлыке. Его отправили под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщают «Граты».
Заседание проходило в закрытом режиме. При этом судья отклонила ходатайства стороны обвинения, которые просили безальтернативное содержание подозреваемого под стражей.
Отметим, новым подозреваемым в деле является 27-летний оперуполномоченный полиции Кагарлыка Евгений Трохименко. Его подозревают в пытках по ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании в отделении Кагарлыка женщину, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. За изнасилование задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
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