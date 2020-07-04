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09:56 04 Июля 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Яков Смолий прокомментировал свою отставку

Яков Смолий заявляет, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с главой государства Владимиром Зеленским.

«Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке», – сказал он журналистам в ходе пресс-брифинга в пятницу.

По словам Смолия, он не мог сделать заявление о политическом давлении на Национальный банк и остаться в должности.

«Говорить о давлении и ничего не делать – это говорить. Нужно быть более решительным и показать, что мы не держимся за кресло, мы не держимся за должность, мы боремся за институцию и хотели привлечь внимание к происходящим событиям и к тому, какие последствия могут быть, если пойти на поводу у наших оппонентов», – подчеркнул он.

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