Ермак и Коломойский объединили усилия в борьбе за Нацбанк

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и одиозный олигарх Игорь Коломойский синхронно начали кампанию против Кирилла Шевченко, который называется наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Нацбанка Украины.

Об этом говорится в эксклюзивном материале «Апострофа», который выйдет в ближайшее время.

Как известно, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности главы Национального банка Украины Якова Смолия, который заявил о систематическом политическом давлении на него и членов НБУ.

Евросоюз и послы «Большой семерки» уже высказали обеспокоенность по поводу отставки Смолия из-за политического давления и призвали украинское руководство уважать принцип независимости банковского регулятора.

Эксперты и банковское сообщество в Украине активно обсуждает кандидатов на пост нового главы НБУ, в частности кандидатуры главы правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, бывшего председателя правления «Райффайзен банка Аваль» Владимира Лавренчука или экс-министра экономики Тимофея Милованова.

Поскольку у Лавренчука проблемы со здоровьем, а против кандидатуры Милованова резко выступает большинство банковского сообщества, то наиболее вероятным кандидатом на пост главы НБУ является Кирилл Шевченко.

Вероятно, именно поэтому против главы Укргазбанка сегодня резко начали выступать инициаторы атаки на Смолия – глава ОПУ Ермак и одиозный олигарх Коломойский.

В частности, сегодня нардеп Александр Дубинский, которого называют говорящей головой Коломойского, заявил, что «претендент на председателя НБУ Шевченко занимался выводом активов и был назначен в Укргазбанк незаконно».

Сайт и телеграм-канал нардепа начали активную информационную атаку на Шевченко с целью недопущения его выдвижения на должность.

Также «Апострофу» стало известно из своих источников, что активную информационную кампанию по дискредитации Шевченко поддерживает и глава ОПУ Ермак, который лоббирует на должность главы Нацбанка Елену Щербакову.

Щербакова входит в состав совета НБУ и поддерживает позицию главы совета Нацбанка Богдана Данилишина, который активно проводил политику давления на НБУ в интересах Ермака и других заинтересованных игроков.

Для продвижения кандидатуры Щербаковой и организована травля на Шевченко, которого могут поддержать не только банкиры и парламент, но и поддержат западные партнеры.

Более детально о ситуации вокруг отставки Смолия и назначении нового главы НБУ читайте в эксклюзивном материале, который выйдет в ближайшее время.