«Вулверхэмптон» заинтересован в услугах Вильяма Карвальо

«Вулверхэмптон» заинтересован в услугах полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвальо, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб готов сделать предложение по 28-летнему португальскому хавбеку. Сообщается, что к игроку также проявляет интерес другой английский клуб «Лестер». Напомним, в сезоне-2019/20 Карвальо провел за «Бетис» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальского футболиста в 16 миллионов евро. Заметим, в 33-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» сегодня, 4 июля, сыграет с «Арсеналом». Встреча начнется в 19:30.