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Главная » Украина » Экономика
13:11 05 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин пообещал не поднимать тарифы на электроэнергию

Для повышения тарифа необходимо повысить социальную защиту и прожиточный минимум

Тарифы на электроэнергию для населения повышаться не будут. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

«Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменный уже с 2017 года. И, как уже неоднократно отмечал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа», – сказала она.

По словам Буславец, без повышения социальной защиты, а также без повышения прожиточного минимума и пенсий, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Также она отметила, что речь идет о неизменности тарифов именно для населения. А в других сегментах рынка есть двусторонние договоры и там свое ценообразование.

«Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению», – подытожила она.

Напомним, что депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает снижение «зеленых» тарифов. За проект закона №3658 проголосовали 268 народных депутатов.

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