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Главная » Украина » Экономика
14:31 05 Июля 2020 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Премьер министр Украины Шмыгаль заявил о поднятие минималкии в три этапа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин собирается повышать минимальную заработную плату для украинцев в 2021 году в три этапа.

По словам премьера, правительство прописало 3 этапа повышения минимальной зарплаты на 2021 год.

*с 1 сентября она вырастет до 5000 грн (+277 грн, или +5,9%);
*с 1 января 2021 года она вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или +20%);
*с 1 июля 2021 года она вырастет до 6500 грн (+500 грн, или +8,3%).
Он добавил, что видение Кабмина касаемо повышения минимальной зарплаты базируется на 5 факторах — потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство.

Активные дебаты в отношении МЗП шли и в 2016-2017 годах, поэтому Кабмин изучит преимущества и недостатки тогдашнего решения.

Согласно расчетам, увеличение минималки будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, позволит уравнять её к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн, не окажет значительного влияния на инфляцию.

Также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года, отметил Шмыгаль.

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