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Главная » Украина » Экономика
12:19 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

1.5 тысячи поправок и законопроект о «игорном бизнесе» будет рассмотрен

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция «Слуга народа») 6 июля в эфире телеканала «Украина 24″, сообщает Укринформ.

«Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки.

А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР – ред.) не изменят своей такой тактики – блокирование работы Верховной Рады, то их еще где-то около полутора тысяч еще осталось. в подтверждение, я имею в виду», – отметил Гетманцев.

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