Киев пошёл на ослабление карантина: что разрешено

Разрешили работу ресторанов после 22:00

Киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.