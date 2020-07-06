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Главная » Украина » Общество
13:52 06 Июля 2020 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Киев пошёл на ослабление карантина: что разрешено

Разрешили работу ресторанов после 22:00

Киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

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