Киев пошёл на ослабление карантина: что разрешено
Разрешили работу ресторанов после 22:00
Киевская власть приняла решение разрешить работу ресторанов после 22:00. Также разрешили работу кинотеатров.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.
В частности, власти Киева разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.
Впрочем, работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.
Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.
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