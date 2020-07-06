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16:47 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве из-за прорыва коллектора ограничено движение транспорта

В Подольском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего движение автомобильного транспорта было временно ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевводоканала” в Facebook.

“Внимание! Из-за ремонтных работ на канализационной сети на пересечении просп. Порика и пр. Правды частично ограничено движение автотранспорта”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент специалисты перекачивают стоки и исследуют коллектор, а только после этого смогут начать выполнение ремонтных работ.

“Место аварии ограждено, движение транспорта осуществляется по одной полосе, из-за чего частично изменен маршрут троллейбуса №26. Приносим извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации”, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркивают, что на время выполнения ремонтных работ водоотведение и водоснабжение ближайших домой не будут ограничивать.

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