В Киеве из-за прорыва коллектора ограничено движение транспорта

В Подольском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего движение автомобильного транспорта было временно ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевводоканала” в Facebook.

“Внимание! Из-за ремонтных работ на канализационной сети на пересечении просп. Порика и пр. Правды частично ограничено движение автотранспорта”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент специалисты перекачивают стоки и исследуют коллектор, а только после этого смогут начать выполнение ремонтных работ.

“Место аварии ограждено, движение транспорта осуществляется по одной полосе, из-за чего частично изменен маршрут троллейбуса №26. Приносим извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации”, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркивают, что на время выполнения ремонтных работ водоотведение и водоснабжение ближайших домой не будут ограничивать.