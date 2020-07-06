Пьяный иностранец убил палкой мужчину за долг в 300 гривен
В Одессе правоохранители задержали 37-летнего уроженца соседнего государства по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Отмечается, что тело 34-летнего мужчины с многочисленными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов на улице Болгарской.
«Как установили полицейские в ходе следствия, иностранец забил одессита палкой за 300 гривен долга, тот не захотел отдавать», – говорится в сообщении.
С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Правонарушитель задержан два дня спустя. Следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
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