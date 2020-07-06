НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:25 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пьяный иностранец убил палкой мужчину за долг в 300 гривен

В Одессе правоохранители задержали 37-летнего уроженца соседнего государства по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что тело 34-летнего мужчины с многочисленными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов на улице Болгарской.

«Как установили полицейские в ходе следствия, иностранец забил одессита палкой за 300 гривен долга, тот не захотел отдавать», – говорится в сообщении.

С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Правонарушитель задержан два дня спустя. Следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Источник:

Новости по теме

В Германии есть необычная Таврия

В сети показали, как выглядит самая необычная “Таврия”. Редкая модель машины была найдена в Германии. Когда-то этот автомобиль стоил целое состояние.

В Житомирской области нашли молодого парня с простреленной головой

На Житомирщине 13-летнего парня нашли с огнестрельным ранением головы. Накануне он взял у отца ружье и пошел за пределы села.

Киев пошёл на ослабление карантина: что разрешено

Разрешили работу ресторанов после 22:00

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Индус сделал себе из золота маску от коронавируса

21:47 Мир

В зоопарке Цюриха тигрица растерзала смотрительницу на глазах у посетителей

20:24 Мир

Как жители Черкасс веселились под град на затопленных улицах города

18:38 0

В Украине вступил в силу закон о вывозе донорской крови за границу

17:21 Украина

Вместо книжного рынка на Петровке – ТЦ

16:58 Украина

Генеральный директор корпорации «АТБ» решился на неоднозначное решение

16:31 Украина

ДТП в Запорожской области с участием полицейских

15:51 Украина

Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

10:30 Украина

В Австрии застрелили чеченца, критиковавшего Кадырова

09:14 Мир

Километровый бюллетень и партийный винегрет – что ждет украинцев на местных выборах-2020

17:42 Украина

Костя Калоша (Константин Бедовой) изнасиловал невесту близ-кого друга, — источник

17:27 Украина

Новости | Слоты