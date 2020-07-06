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Главная » Украина » Экономика
19:30 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина выполнила требование МВФ по кредитам

Государственные банки по требованию МВФ будут снижать долю неработающих кредитов. Также рассмотрен вопрос О системе гарантирования вкладов.

Совет по финансовой стабильности утвердил планы госбанков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Как сообщает пресс-служба Национального банка в понедельник, 6 июля, планы рассчитаны на три года.

Отмечается, что реализация данного вопроса является одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Совет также рассмотрел риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным закона О системе гарантирования вкладов физических лиц (по конституционному представлению Верховного суда).

Совет принял решение о безотлагательном создании рабочей группы, чтобы разработать план действий для минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по этому делу.

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Тэги: кредиты, мвф, требования

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