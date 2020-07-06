В Кривом Роге разоблачена ОПГ

Шести членам преступной группы избрана мера пресечения содержание под стражей, еще один подозреваемый – под круглосуточным домашним арестом.

В Кривом Роге полицейские задержали членов преступной группировки за изготовление и сбыт наркотиков на территории города. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в понедельник, 6 июля.

В минувшую субботу полицейские провели в общей сложности более 40 санкционированных обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъято наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и деньги средства.

На данный момент шести членам преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, избрана мера пресечения содержание под стражей, еще один подозреваемый – под круглосуточным домашним арестом. Четверо из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около 1,5 млн гривен.

Также 4 июля сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск. Изъяты 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тыс. гривен, полученных от незаконной продажи препаратов. Задержана 50-летняя женщина.

В тот же день правоохранители Терновского отделения полиции с участием полка полиции особого назначения провели ряд обысков в домовладениях горожан, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

Полицейские изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги. 40 и 57-летние наркосбытчики задержаны.

Также полицейские Саксаганского отделения полиции при расследовании уголовного производства провели обыск по месту жительства 30-летнего мужчины. В результате изъяты травматический пистолет и патроны к нему.

Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу. После результатов которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

По перечисленным фактам возбуждены уголовные производства по статьям о сбыте наркотических веществ и нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ч.2 ст.307, ч.1 ст.320 УК Украины).

Отмечается, что в настоящее время спецоперация с участием спецподразделения КОРД, полка полиции особого назначения Нацгвардии продолжается.

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