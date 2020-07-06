В Винницкой области неизвестные подорвали банкомат и похитили из него 1 млн гривен

Для подрыва банкомата использовались гранаты. Также на месте обнаружили сотню гильз калибра 7,62 мм от автомата Калашникова.

В селе Дашев Ильинецкого района Винницкой области злоумышленники подорвали банкомат и украли из него почти миллион гривен. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 5 июля. Неизвестные повредили банкомат и украли кассеты, в которых находилось около миллиона гривен.

Прокурор области Александр Бутович на встрече с депутатами Винницкого областного совета уточнил, что во время демонтажа злоумышленники использовали гранаты. На месте преступления было изъято почти сотню гильз калибра 7,62 мм от автомата Калашникова, а также калибра 5,45 мм, передает Укринформ.

В настоящее время полиция принимает меры чтобы разыскать и задержать злоумышленников. Открыто уголовное производство по статье о краже в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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