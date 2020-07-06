В Житомире нашли повешенным десантника

Военнослужащий мог покончить с жизнью через неразделенную любовь, утверждают в 95 бригаде.

В Житомире нашли повешенным военнослужащего срочной службы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает в Facebook пресс-служба 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, которая базируется в Житомире.

«Вечером, 5 июля 2020 года, во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, срочник покончил с жизнью через неразделенную любовь. Продолжаются следственные действия.

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