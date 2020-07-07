В Киеве многоэтажку эвакуировали из-за утечки газа – СМИ

В Днепровском районе Киева из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей 9-этажного жилого дома.

«7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, в Днепровском районе столицы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

«Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Во время эвакуации обнаружен владелец квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медпомощи. С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек», – добавили в ГСЧС.

На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.