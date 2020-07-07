В Полтавской области подорвали авто Укрпочты

Неизвестные ограбили автомобиль, похитив более 2,5 миллиона гривен и оружие охранника. Пострадали два человека.

В Полтавской области утром во вторник, 7 июля, подорвали и ограбили автомобиль Укрпочты, сообщает полиция.

«Около 10 часов 7 июля в полиции Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника», – говорится в сообщении.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по квалифицирующими признаками статьи о покушении на убийство (ст. 15, части 2 п. 6 ст. 115) и разбой (части 4 статьи 187). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

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