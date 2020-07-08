В Австралии во время подводной охоты утонул чемпион мира по сноуборду

В Австралии трагически погиб 32-летний Алекс Пуллин. Он был найден без сознания под водой на побережье Квинсленда в среду.

Местные чиновники подтвердили, что двукратный чемпион мира по бордеркроссу погиб во время подводной охоты, сообщает BBC.

Местные СМИ сообщили, что ныряльщик заметил Пуллина без сознания под водой.

Спасатели вытащили его на берег и вызвали «скорую» около 10:30 по местному времени, но спасти спортсмена не удалось.

Полицейский сообщил, что Пуллин, похоже, нырял один.

«У него не было кислородной маски, мы понимаем, что он нырял и ловил рыбу на рифе», – сказал сотрудник полиции.

Пуллин был знаменосцем сборной Австралии на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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