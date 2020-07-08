ФБР считает Китай главной угрозой для США

ФБР открывает новое контрразведывательное дело относительно Китая каждые 10 часов, отметил Кристофер Рэй.

Глава американского ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для США. Об этом он заявил во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне, сообщает BBC в среду, 8 июля.

«Шпионаж и кражи, совершенные Китаем, представляют самую большую долгосрочную угрозу для безопасности США», – отметил Рэй.

По его словам, Китай «прилагает все усилия, чтобы любыми средствами стать единственной мировой сверхдержавой».

Кристофер Рэй утверждает, что ФБР открывает новое «контрразведывательное дело относительно Китая каждые 10 часов», а из пяти тысяч дел активной контрразведки, которые сейчас ведутся в США, почти половина связана с Китаем.

Как заявил директор ФБР, Китай ориентируется на китайских граждан, проживающих за рубежом, заставляя их вернуться, используя «шокирующую тактику».

«Мы говорим о политических конкурентах, диссидентах и критиках, стремящихся разоблачить нарушения Китая в области прав человека», – сказал Рэй.

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