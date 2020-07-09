Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины впервые за пять лет
«Динамо» победило «Ворсклу» в финале Кубка Украины (1:1, по пенальти – 8:7) и впервые с 2015 года завоевало трофей.
«Динамо» победило «Ворсклу» в финале Кубка Украины и впервые с 2015 года завоевало трофей.
Полтавская команда неожиданно вышла вперед уже на 11-й минуте. Прошла подача в штрафную Динамо, Сидорчук не попал по мячу, в результате чего Степанюк на дальней стойке затолкал мяч в ворота.
Фаворит мог отыграться быстро, но Ворсклу дважды спас ее вратарь Ризнык. Тем не менее, на 28-м обороте секундной стрелки Вербич сравнял счет, когда развернулся в штрафной и пробил в дальнюю девятку.
После этого Динамо только упрочило свой перевес, но после создания моментов его игроков либо подводила неточность, либо на пути мяча становился тот же Ризнык.
В начале второго тайма полтавский клуб вновь создал остроту у чужих ворот, однако Кане и Кулач своими моментами не распорядились должным образом.
Впоследствии у Ворсклы не смог минимум дважды забить Кулач, тогда как у Динамо шансы вывести свою команду вперед мог Цитаишвили, но смазал удар, а еще раз соперника спасал вратарь.
В итоге командам пришлось играть дополнительное время, но и оно не выявило победителя, поэтому все решила серия пенальти. Соперники реализовали все первые пять попыток, после чего Сапай и Миколенко не забили, а решающий промах сделал игрок Ворсклы Баенко.
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